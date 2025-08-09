СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва
В Стерлитамаке на предприятии «Башкирская содовая компания», где утром 9 августа произошел взрыв открытой технологической установки, существует угроза взрыва второй аналогичной установки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что это усложняет работу экстренных служб на месте происшествия.
Ранее говорилось о 16 пострадавших в результате ЧП. Известно, что еще несколько человек могут находиться под завалами.
БСК считается крупнейшим производителем соды в России. Момент взрыва на предприятии попал на видео. На кадрах видны клубы белого дыма, пожара не было.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратове после взрыва газа в многоэтажке на улице Блинова десять человек числились пропавшими без вести.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва
- Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
- Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
- В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа
- Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе
- В семи аэропортах России ввели временные ограничения
- Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию частного дома
- Блогера Ивлееву включили в базу «Миротворца»
- В Таиланде девять человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru