СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва

Ранее говорилось о 16 пострадавших в результате ЧП. Известно, что еще несколько человек могут находиться под завалами.

БСК считается крупнейшим производителем соды в России. Момент взрыва на предприятии попал на видео. На кадрах видны клубы белого дыма, пожара не было.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратове после взрыва газа в многоэтажке на улице Блинова десять человек числились пропавшими без вести.