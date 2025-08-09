В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа
Взрыв газа произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, есть пострадавшие. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкортостану.
«На улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения», - указали в ведомстве.
По предварительной информации, пострадали 16 человек, детей среди них нет. Специалисты эвакуировали 15 человек.
В ликвидации последствий ЧП задействовали 42 человека и 15 единиц техники.
Ранее в Волгограде в хозяйственном блоке исправительной колонии взорвался газовый баллон. Четыре человека получили ожоги различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
- В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа
- Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе
- В семи аэропортах России ввели временные ограничения
- Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию частного дома
- Блогера Ивлееву включили в базу «Миротворца»
- В Таиланде девять человек пострадали при сходе поезда с рельсов
- В МИД рекомендовали гражданам РФ не посещать Йемен, Ливию и Сирию
- В Кыринском округе Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru