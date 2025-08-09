В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа

Взрыв газа произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, есть пострадавшие. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкортостану.

«На улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения», - указали в ведомстве.

По предварительной информации, пострадали 16 человек, детей среди них нет. Специалисты эвакуировали 15 человек.

В ликвидации последствий ЧП задействовали 42 человека и 15 единиц техники.

Ранее в Волгограде в хозяйственном блоке исправительной колонии взорвался газовый баллон. Четыре человека получили ожоги различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали.

