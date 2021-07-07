Неизвестные застрелили президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию, сообщил и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф.

По его словам, глава государства получил огнестрельное ранение - оно оказалось смертьельным. Также была ранена первая леди Гаити.

Жозеф призвал население к спокойствию и добавил, что ситуацию контролирует национальная полиция и вооруженные силы страны.

Ранее смертельные ранения получил переизбранный на шестой срок президент Чада Идрисс Деби Итно, который лично руководил боевыми действиями против повстанцев, сообщает RT.

