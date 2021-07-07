Неизвестные застрелили президента Гаити
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию, сообщил и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф.
По его словам, глава государства получил огнестрельное ранение - оно оказалось смертьельным. Также была ранена первая леди Гаити.
Жозеф призвал население к спокойствию и добавил, что ситуацию контролирует национальная полиция и вооруженные силы страны.
Ранее смертельные ранения получил переизбранный на шестой срок президент Чада Идрисс Деби Итно, который лично руководил боевыми действиями против повстанцев, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
- Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний
- Неизвестные застрелили президента Гаити
- Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета
- Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
- Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени
- Испанский корабль взят под контроль Черноморским флотом РФ
- Песков не стал комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакци
- Песков: В Кремле обеспокоены заявлениями МИД Британии об эсминце в Черном море
- Сергей Зверев будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru