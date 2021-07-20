СМИ: На временного президента Мали напали с ножом

На временного президента Мали Ассими Гоита напали двое мужчин, сообщает агентство AFP на своей странице в Twitter.

Отмечается, что президент находился в мечети в Бамако на молитве в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам, когда двое совершили нападение, один из них был вооружен ножом.

Сообщается, что временного президента увели с места происшествия.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:Покушение
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