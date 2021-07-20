СМИ: На временного президента Мали напали с ножом
20 июля 202113:44
На временного президента Мали Ассими Гоита напали двое мужчин, сообщает агентство AFP на своей странице в Twitter.
Отмечается, что президент находился в мечети в Бамако на молитве в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам, когда двое совершили нападение, один из них был вооружен ножом.
Сообщается, что временного президента увели с места происшествия.
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20 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru