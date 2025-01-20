СМИ: Московская полиция ищет гулявшего у школы мужчину в маске и с автоматом

Полиция Центрального административного округа Москвы разыскивает неизвестного мужчину в маске и с предметом, похожим на оружие, сообщил Telegram-канал «Baza».

Согласно данным, мужчину заметили у школы 2123 в Столовом переулке. Отмечается, что сотрудники и ученики школы перепугались и обратились в полицию.

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Других подробностей канал не привел.

Ранее сообщалось, что ученик школы №17 в Новом Уренгое пришел на уроки с пневматическим пистолетом и случайно ранил одноклассницу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШколаМосква

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