СМИ: Московская полиция ищет гулявшего у школы мужчину в маске и с автоматом
20 января 202515:35
Полиция Центрального административного округа Москвы разыскивает неизвестного мужчину в маске и с предметом, похожим на оружие, сообщил Telegram-канал «Baza».
Согласно данным, мужчину заметили у школы 2123 в Столовом переулке. Отмечается, что сотрудники и ученики школы перепугались и обратились в полицию.
Других подробностей канал не привел.
Ранее сообщалось, что ученик школы №17 в Новом Уренгое пришел на уроки с пневматическим пистолетом и случайно ранил одноклассницу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Анчелотти принял решение покинуть «Реал»
- Морской транспорт в Севастополе остановлен третий раз за день
- СМИ: В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни
- Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» пострадали при атаке беспилотника ВСУ
- Спрос на новостройки в Москве упал почти на 13%
- Посол Рогожник: Белоруссия и РФ могут создать общую программу развития авиастроения
- СМИ: Экс-премьер Польши Моравецкий хотел доказать свою личность в «Википедии»
- Более 14,5 тонн нефтеотходов собрано вдоль берега после ЧС с танкерами
- Вирусолог Альтштейн рассказал, как уменьшить риск заболеть гриппом
- Согласно опросу, менее 20% немцев считают, что ФРГ идет верным путем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru