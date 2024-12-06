Подросток открыл стрельбу в кафе в Туле
Шестнадцатилетний подросток несколько раз выстрелил в посетителя кафе в Туле, против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Сообщается, что несовершеннолетний открыл стрельбу из пневматического оружия в результате ссоры с незнакомым человеком. Потерпевший попал в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.
Несовершеннолетнего злоумышленника поместили под стражу.
Ранее вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников школы в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru