Подросток открыл стрельбу в кафе в Туле

Сообщается, что несовершеннолетний открыл стрельбу из пневматического оружия в результате ссоры с незнакомым человеком. Потерпевший попал в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

Несовершеннолетнего злоумышленника поместили под стражу.

Ранее вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников школы в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

