Напавший на школьников в Краснодаре задержан

В Краснодаре задержан подросток, напавший на одноклассников с ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По данным ведомства, в результате инцидента трое школьников получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.

Восьмиклассник напал на учеников в школе Краснодарского края

Все пострадавшие, как уточнили в оперштабе, не состоят на профилактическом учете. На месте происшествия работают правоохранители.

6 декабря прокуратура сообщила, что нападавшим оказался ученик восьмого класса. Мотивы его действий неизвестны и выясняются в рамках расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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