Напавший на школьников в Краснодаре задержан
В Краснодаре задержан подросток, напавший на одноклассников с ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
По данным ведомства, в результате инцидента трое школьников получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.
Все пострадавшие, как уточнили в оперштабе, не состоят на профилактическом учете. На месте происшествия работают правоохранители.
6 декабря прокуратура сообщила, что нападавшим оказался ученик восьмого класса. Мотивы его действий неизвестны и выясняются в рамках расследования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru