СМИ: «Мисс Россию» Никитчук заподозрили в контрабанде драгоценностей
Победительницу конкурса «Мисс Россия 2015», первую вице-мисс мира 2015 модель Софию Никитчук уличили в контрабанде ювелирных украшений на 12 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Согласно данным, Никитчук пока не задержали, в отношении нее проводится проверка.
Отмечается, что модель прилетела из Ниццы в аэропорт Внуково транзитным рейсом через Стамбул и прошла в «зеленый» коридор. Во время досмотра у Никитчук нашли часы Patek Philippe, кольца Cartier и золотое колье, которые не были задекларированы. Модель объяснила это тем, что украшения являются ее личными вещами.
Согласно данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров (по ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (по ст. 194 УК РФ).
Ранее сообщалось, что жителя Владивостока приговорили к восьми годам заключения за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму более 630 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ Фадеев: В РФ нет традиции укутывать женщин с головы до ног
- Чиновник оскорбил школьника за вопрос губернатору Приморья
- Силуанов заявил, что количество наличных в экономике будет сокращаться
- СМИ: «Мисс Россию» Никитчук заподозрили в контрабанде драгоценностей
- Сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в жилом доме в центре Москвы
- В Кремле отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
- «Быстрее инфляции»: Зарплаты в IT выросли за год на 18%
- Сбербанк зафиксировал трехкратное сокращение числа мошеннических звонков
- Силуанов призвал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций
- Аренда квартир в России подорожала за год на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru