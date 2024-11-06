СМИ: «Мисс Россию» Никитчук заподозрили в контрабанде драгоценностей

Отмечается, что модель прилетела из Ниццы в аэропорт Внуково транзитным рейсом через Стамбул и прошла в «зеленый» коридор. Во время досмотра у Никитчук нашли часы Patek Philippe, кольца Cartier и золотое колье, которые не были задекларированы. Модель объяснила это тем, что украшения являются ее личными вещами.

Согласно данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров (по ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (по ст. 194 УК РФ).

Ранее сообщалось, что жителя Владивостока приговорили к восьми годам заключения за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму более 630 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

