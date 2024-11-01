Жителю Владивостока дали восемь лет колонии за контрабанду леса на 636 млн рублей

Жителя Владивостока приговорили к 8 годам заключения за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму более 630 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

По данным следствия, в 2016-2019 годах трое граждан в составе организованной группы путем недостоверного декларирования и использования документов с недостоверными сведениями осуществили контрабанду пиломатериалов из ильма сродного, амурской и маньчжурской липы, белой и желтой березы, осины, аянской ели. Общий объем древесины составил 99 603,64 кубометра, ее стоимость - 636,88 млн рублей.

Одного из мужчин осудили по статье о контрабанде. Фигуранту дали 8 лет колонии строгого режима, присудили штраф 500 тысяч рублей и взыскали 636,88 млн рублей в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дела в отношении подельников осужденного выделили в отдельные производства.

Ранее в Екатеринбурге против директора лесозаготовительного предприятия из Ханты-Мансийского автономного округа возбудили дело о контрабанде леса. Следствие считает, что в октябре прошлого года фигурант незаконно переправил на территорию Узбекистана пиломатериалы хвойных пород стоимостью свыше 390 тысяч рублей, пишет RT.

