Жителю Владивостока дали восемь лет колонии за контрабанду леса на 636 млн рублей
Жителя Владивостока приговорили к 8 годам заключения за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму более 630 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.
По данным следствия, в 2016-2019 годах трое граждан в составе организованной группы путем недостоверного декларирования и использования документов с недостоверными сведениями осуществили контрабанду пиломатериалов из ильма сродного, амурской и маньчжурской липы, белой и желтой березы, осины, аянской ели. Общий объем древесины составил 99 603,64 кубометра, ее стоимость - 636,88 млн рублей.
Одного из мужчин осудили по статье о контрабанде. Фигуранту дали 8 лет колонии строгого режима, присудили штраф 500 тысяч рублей и взыскали 636,88 млн рублей в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
Дела в отношении подельников осужденного выделили в отдельные производства.
Ранее в Екатеринбурге против директора лесозаготовительного предприятия из Ханты-Мансийского автономного округа возбудили дело о контрабанде леса. Следствие считает, что в октябре прошлого года фигурант незаконно переправил на территорию Узбекистана пиломатериалы хвойных пород стоимостью свыше 390 тысяч рублей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru