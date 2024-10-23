Иностранца задержали в Шереметьево с контрабандными украшениями на 5,5 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту Шереметьево 24-летнего гражданина Китая, попытавшегося нелегально ввезти в Россию люксовые украшения стоимостью 5,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

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Сообщается, что иностранец прилетел из Пекина и был задержан при прохождении «зеленого коридора». При нем были обнаружены незадекларированные колье, серьги, браслет, кольцо и двое наручных часов. По данным экспертизы, все украшения новые. Они изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из стекла, перламутра, агатов и бриллиантов.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее против двух жителей Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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