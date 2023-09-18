СМИ: Минимум два человека пострадали при обстреле Донецка
18 сентября 202315:17
Как минимум два человека пострадали при обстреле Донецка, сообщает Telegram-канал Mash.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка тремя снарядами из РСЗО.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР является «провокацией киевского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru