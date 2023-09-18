СМИ: Минимум два человека пострадали при обстреле Донецка

Как минимум два человека пострадали при обстреле Донецка, сообщает Telegram-канал Mash.

ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка тремя снарядами из РСЗО.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР является «провокацией киевского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаВСУПострадавшиеДонецкОбстрел

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