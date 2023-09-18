ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области
18 сентября 202311:23
Под украинский обстрел попало село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки, в результате было нарушено водоснабжение населенного пункта, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru