ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области

Под украинский обстрел попало село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз

Старовойт: При обстреле Теткино повреждены 11 жилых домов

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки, в результате было нарушено водоснабжение населенного пункта, передает RT.

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Фото: t.me/gubernator_46
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