ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки, в результате было нарушено водоснабжение населенного пункта, передает RT.

