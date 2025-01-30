СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров
Столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 под Вашингтоном произошло на высоте около 90 метров. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на передававшиеся самолетом данные о местоположении.
В сообщении говорится, что воздушные суда столкнулись на высоте около 300 футов (91,4 метра).
На борту гражданского лайнера находилось 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту вертолета были трое членов экипажа. Суда упали в реку Потомак. Корпус самолета Bombardier CRJ700 развалился на части, которые сейчас находятся на глубине 1,5-2,5 м.
СМИ сообщали, что среди пассажиров рейса были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru