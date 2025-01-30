СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров

Столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 под Вашингтоном произошло на высоте около 90 метров. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на передававшиеся самолетом данные о местоположении.

В сообщении говорится, что воздушные суда столкнулись на высоте около 300 футов (91,4 метра).