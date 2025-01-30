СМИ: Советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолета

Фигуристка, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская находилась в самолете, столкнувшемся с вертолетом над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были в упавшем в США самолете

Отмечается, что спортсменка входит в тренерский штаб команды из Вирджинии Ashburn Ice House. Фигуристы участвовали в чемпионате США в Уичито 21-26 января.

Ранее спортивный агент Ари Закарян заявил, что на борту самолета, потерпевшего крушение в США, находились фигуристы и бывшие тренеры из России. По словам американского фигуриста Джона Маравиллы, в самолете летели не менее 14 спортсменов. Известно, что на борту находились тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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