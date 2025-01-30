СМИ: Советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолета
Фигуристка, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская находилась в самолете, столкнувшемся с вертолетом над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что спортсменка входит в тренерский штаб команды из Вирджинии Ashburn Ice House. Фигуристы участвовали в чемпионате США в Уичито 21-26 января.
Ранее спортивный агент Ари Закарян заявил, что на борту самолета, потерпевшего крушение в США, находились фигуристы и бывшие тренеры из России. По словам американского фигуриста Джона Маравиллы, в самолете летели не менее 14 спортсменов. Известно, что на борту находились тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru