СМИ: Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были в упавшем в США самолете

В последние годы Наумов и Шишкова работали тренерами в США. После завершения карьеры в России пара переехала в США и начала тренерскую деятельность. Их сын Максим выступает за сборную США.

В свою очередь американский спортсмен Люк Ванг подтвердил, что на борту рухнувшего самолета находились фигуристы.

«Молюсь за всех, кто летел из Уичито в округ Колумбия. От этого просто разрывается сердце», - написал он в своих соцсетях.

По данным The Kansas City Star, Ванг и другие были уведомлены о происшествии Федерацией фигурного катания США посредством текстового сообщения.



Чемпионат США по фигурному катанию проходил в Уичито с 20 по 26 января. Некоторые молодые спортсмены оставались в городе до 28 января.

Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США по числу жертв за последние десятилетия, отмечает RT.

