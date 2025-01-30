СМИ: Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были в упавшем в США самолете
Чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.
В последние годы Наумов и Шишкова работали тренерами в США. После завершения карьеры в России пара переехала в США и начала тренерскую деятельность. Их сын Максим выступает за сборную США.
В свою очередь американский спортсмен Люк Ванг подтвердил, что на борту рухнувшего самолета находились фигуристы.
«Молюсь за всех, кто летел из Уичито в округ Колумбия. От этого просто разрывается сердце», - написал он в своих соцсетях.
По данным The Kansas City Star, Ванг и другие были уведомлены о происшествии Федерацией фигурного катания США посредством текстового сообщения.
Чемпионат США по фигурному катанию проходил в Уичито с 20 по 26 января. Некоторые молодые спортсмены оставались в городе до 28 января.
Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США по числу жертв за последние десятилетия, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru