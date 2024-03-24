СМИ: «Крокус Сити Холл» восстановят после теракта

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» восстановят после теракта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу компании «Крокус Интернешнл», которая является его собственником.

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Там выразили соболезнования в связи с трагедией. Компания поблагодарила сотрудников «Крокус Сити Холл», которая во время теракта действовала профессионально и героически.

Ранее владелец «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов прокомментировал произошедший там теракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
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