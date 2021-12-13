СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре выросло до десяти

Количество пострадавших после взрыва, произошедшего на территории Введенского женского монастыря в Серпухове, увеличилось до десяти. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее, по информации разных источников, говорилось о семи-девяти пострадавших, в том числе 15-летнем ученике гимназии.