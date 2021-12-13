СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре выросло до десяти
Количество пострадавших после взрыва, произошедшего на территории Введенского женского монастыря в Серпухове, увеличилось до десяти. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее, по информации разных источников, говорилось о семи-девяти пострадавших, в том числе 15-летнем ученике гимназии.
В московском отделении РПЦ рассказали, что подрывник скончался от полученных травм в больнице. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, здоровью пострадавших учеников гимназии ничего не угрожает.
13 декабря 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство на территории Серпуховского монастыря. По некоторым данным, он планировал совершить преступление во время утренней молитвы, но взрывчатка сработала раньше. В МВД подтвердили, что злоумышленник в прошлом являлся воспитанником гимназии. По сообщениям СМИ, во время обучения он подвергался «буллингу». Предположительно, мотивом преступления могла стать ненависть к преподавателям школы и монахиням.
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