МВД: Взрыв в Серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии

Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря устроил выпускник гимназии при обители. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

СМИ сообщили о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре

«Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем г. Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения произвел самоподрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МВД, сотрудники полиции эвакуировали педагогов и учащихся, пишет RT. Данные о пострадавших и другие обстоятельства ЧП уточняются.

Между тем источники сообщают, что в результате инцидента пострадали семь человек, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МВДВзрывМосковская Область
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