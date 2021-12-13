МВД: Взрыв в Серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии

«Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем г. Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения произвел самоподрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МВД, сотрудники полиции эвакуировали педагогов и учащихся, пишет RT. Данные о пострадавших и другие обстоятельства ЧП уточняются.

Между тем источники сообщают, что в результате инцидента пострадали семь человек, пишет «Свободная пресса».

