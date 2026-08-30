В РФ хотят ужесточить ответственность за нападения на врачей

Он рассказал, что за 2025 год было совершено свыше 1,5 тысячи нападений на сотрудников скорой помощи, при этом часть из них не зарегистрирована.

По словам Башанкаева, также необходимо создать более безопасные условия труда медработникам, включая сотрудников скорой помощи. Политик уточнил, что это касается организации выездов, защиты бригад и четкого взаимодействия с правоохранительными органами в ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью медперсонала.

В апреле 2026 года в Дагестане разъяренный мужчина напал с ножом на врачей в больнице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».