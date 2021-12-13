СМИ: Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове скончался
Устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря молодой человек скончался от ран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московском патриархате.
Как отметил собеседник агентства, серьезных пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее стало известно о взрыве в помещении православной гимназии рядом с монастырем в Серпухове. По данным МВД, 18-летний выпускник учебного заведения произвел самоподрыв. Сообщалось, что пострадал он сам, а также 15-летний подросток, пишет Ura.ru. При этом СМИ сообщают о 12 пострадавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, а также незаконном обороте взрывчатки.
Русская православная церковь (РПЦ) пообещала оказать помощь и «всестороннее содействие» пострадавшим в результате взрыва, «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru