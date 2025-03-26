СМИ: Киев атаковал Белгород

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Белгород, сообщает Telegram-канал Mash.

Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах, работает ПВО. Сбит как минимум один беспилотник.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУ

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