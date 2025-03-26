СМИ: Киев атаковал Белгород
26 марта 202502:01
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Белгород, сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах, работает ПВО. Сбит как минимум один беспилотник.
Ранее российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru