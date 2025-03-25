Российская армия уничтожила 92 БПЛА в зоне спецоперации
Российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
Также, по данным оборонного ведомства, российские войска смогли ликвидировать американскую управляемую авиабомбу JDAM.
В министерстве подчеркнули, что российская авиакция поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками, ремонтно-восстановительную базу ВСУ и скопления вражеской техники и живой силы в 148 районах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пять дронов ВСУ были нейтрализованы в небе над Крымом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и выиграл более 11 млн рублей
- Минобороны: Российская армия освободила Малые Щербаки
- Режим ЧС муниципального характера ввели в Махачкале
- Российские войска освободили Мирное в ДНР
- Нарколог заявил, что у Ефремова есть риск «запить» в первый же день свободы
- Московская школьница пропала без вести под влиянием мошенников
- Украина атаковала газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
- В Москве состоится 12-часовой театральный марафон
- В Литве заявили о намерении продолжать изолировать Россию
- Умерла актриса из фильма «Сыновья уходят в бой» Ольга Лысенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru