Российская армия уничтожила 92 БПЛА в зоне спецоперации

Российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО сбила пять беспилотников над территорией Крыма

Также, по данным оборонного ведомства, российские войска смогли ликвидировать американскую управляемую авиабомбу JDAM.

В министерстве подчеркнули, что российская авиакция поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками, ремонтно-восстановительную базу ВСУ и скопления вражеской техники и живой силы в 148 районах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пять дронов ВСУ были нейтрализованы в небе над Крымом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУРоссийская АрмияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры