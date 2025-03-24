Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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Беспилотный летальный аппарат удалось перехватить примерно в 11:35 24 марта по московскому времени. Впоследствии силы ПВО уничтожили еще один дрон.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 227 беспилотников ВСУ.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссийская АрмияВСУБеспилотники

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