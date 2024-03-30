РИА Новости обнаружило криптокошелек для возможной оплаты теракта в «Крокусе»
Журналисты РИА Новости после анализа данных переводов заявили, что обнаружили криптокошелёк, которым могли пользоваться заказчики или исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
С криптокошелька была списана примерно половина суммы, которую террористы назвали в качестве платы им за атаку на концертный зал. Речь идет о переводе на сумму 232 тысяч рублей (около $2525).
Журналисты выяснили, что ссылка на кошелек была опубликована в Telegram-канале, связанном с афганским «Голосом Хорасана» ( местным крылом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).
В день совершения теракта с помощью криптокошелька совершили несколько переводов токенов на общую сумму $2525. Былы произведены транзакции на суммы $325, $550, $550 и $1100.
На следующий день с этим криптокошельком никаких операций не проводили, отмечает RT.
Ранее Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе», сообщил Telegram-канал«Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru