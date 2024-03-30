РИА Новости обнаружило криптокошелек для возможной оплаты теракта в «Крокусе»

С криптокошелька была списана примерно половина суммы, которую террористы назвали в качестве платы им за атаку на концертный зал. Речь идет о переводе на сумму 232 тысяч рублей (около $2525).

Журналисты выяснили, что ссылка на кошелек была опубликована в Telegram-канале, связанном с афганским «Голосом Хорасана» ( местным крылом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).



В день совершения теракта с помощью криптокошелька совершили несколько переводов токенов на общую сумму $2525. Былы произведены транзакции на суммы $325, $550, $550 и $1100.



На следующий день с этим криптокошельком никаких операций не проводили, отмечает RT.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе», сообщил Telegram-канал«Радиоточка НСН».





