СМИ: Грузовик со взрывчаткой обнаружили на юго-востоке Москвы
Заминированный грузовик обнаружили в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, территория вокруг припаркованного Hyundai Porter на юго-востоке столицы оцеплена полицейскими. Они ждут кинологов. Отмечается, что под автомобилем находится предмет, похожий на гранату.
Ранее посольство Швейцарии в Москве оцепляли из-за подозрительного пакета. По данным СМИ, у здания в переулке Огородной Слободы в центре Москвы нашли «пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5». Территорию у посольства оцепили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru