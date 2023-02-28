СМИ: Грузовик со взрывчаткой обнаружили на юго-востоке Москвы

По данным издания, территория вокруг припаркованного Hyundai Porter на юго-востоке столицы оцеплена полицейскими. Они ждут кинологов. Отмечается, что под автомобилем находится предмет, похожий на гранату.

Ранее посольство Швейцарии в Москве оцепляли из-за подозрительного пакета. По данным СМИ, у здания в переулке Огородной Слободы в центре Москвы нашли «пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5». Территорию у посольства оцепили.





