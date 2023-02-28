СМИ: Грузовик со взрывчаткой обнаружили на юго-востоке Москвы

Заминированный грузовик обнаружили в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске

По данным издания, территория вокруг припаркованного Hyundai Porter на юго-востоке столицы оцеплена полицейскими. Они ждут кинологов. Отмечается, что под автомобилем находится предмет, похожий на гранату.

Ранее посольство Швейцарии в Москве оцепляли из-за подозрительного пакета. По данным СМИ, у здания в переулке Огородной Слободы в центре Москвы нашли «пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5». Территорию у посольства оцепили.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ДорогаВзрывМоскваГрузовики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры