Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за подозрительного пакета

Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за обнаружения подозрительного пакета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным агентства, у здания в переулке Огородной Слободы в центре Москвы нашли «пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5». Территорию у посольства оцепили.

На место инцидента прибыли саперы и сотрудники полиции. Отмечается, что обстановка у посольства спокойная.

Сотрудники швейцарской дипмиссии отказались комментировать ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШвейцарияПосольствоМосква
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