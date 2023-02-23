Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за подозрительного пакета

По данным агентства, у здания в переулке Огородной Слободы в центре Москвы нашли «пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5». Территорию у посольства оцепили.

На место инцидента прибыли саперы и сотрудники полиции. Отмечается, что обстановка у посольства спокойная.

Сотрудники швейцарской дипмиссии отказались комментировать ситуацию.

