Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за подозрительного пакета
Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за обнаружения подозрительного пакета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, у здания в переулке Огородной Слободы в центре Москвы нашли «пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5». Территорию у посольства оцепили.
На место инцидента прибыли саперы и сотрудники полиции. Отмечается, что обстановка у посольства спокойная.
Сотрудники швейцарской дипмиссии отказались комментировать ситуацию.
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