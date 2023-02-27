СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске
Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, ЧП произошло в здании на улице Ефремова.
«Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома», — подчеркнул источник.
Как сообщает РЕН ТВ, в результате пострадали два человека.
В начале февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Новосибирске, два подъезда здания полностью обрушились, напоминает «Свободная пресса». Жертвами ЧП стали 14 человек.
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