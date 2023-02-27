СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

При взрыве на газовом месторождении в ЯНАО погибли два человека

По данным агентства, ЧП произошло в здании на улице Ефремова.

«Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома», — подчеркнул источник.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате пострадали два человека.

В начале февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Новосибирске, два подъезда здания полностью обрушились, напоминает «Свободная пресса». Жертвами ЧП стали 14 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв ГазаУльяновск
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