СМИ: Экстренная посадка Superjet-100 до соприкосновения с ВПП шла штатно

Экстренная посадка самолета Sukhoi Superjet-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, до соприкосновения со взлетно-посадочной полосой проходила штатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли. По его данным, скорость захода на посадку также не выходила за критические пределы.

Пока основная версия причины ЧП – попадание молнии, после чего у самолета отказала автоматика. Однако, как подчёркивает источник, это довольно обычное, не критическое явление. При посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся.