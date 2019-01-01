СМИ: Экстренная посадка Superjet-100 до соприкосновения с ВПП шла штатно
Экстренная посадка самолета Sukhoi Superjet-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, до соприкосновения со взлетно-посадочной полосой проходила штатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли. По его данным, скорость захода на посадку также не выходила за критические пределы.
Пока основная версия причины ЧП – попадание молнии, после чего у самолета отказала автоматика. Однако, как подчёркивает источник, это довольно обычное, не критическое явление. При посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся.
Следствию необходимо будет определить, успел ли экипаж включить реверс двигателей и начать торможение, а также насколько хорошим было сцепление взлетно-посадочной полосы с шасси. В результате аварийной посадки 5 мая самолета «Аэрофлота» погиб 41 человек, 37 выжили.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН не исключил, что к катастрофе привели системные просчёты «Аэрофлота» в организации лётной работы.
Что известно о жертвах авиакатастрофы? Телеканал «360» рассказывает о тех, чьи жизни унесла эта трагедия.
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