СМИ: Два человека погибли после обстрела белгородского села Шебекино
22 октября 202214:13
Два человека погибли в результате обстрела Украиной села Шебекино Белгородской области, сообщают «Известия».
По данным издания, речь идет о мужчине и 16-летнем молодом человеке.
Ранее губернатор Белгородской области уточнил число пострадавших после обстрела Шебекино - одиннадцать человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru