СМИ: Два человека погибли после обстрела белгородского села Шебекино

Два человека погибли в результате обстрела Украиной села Шебекино Белгородской области, сообщают «Известия».

Потери в Белгороде. Гибнут мобилизованные, ранены гражданские

По данным издания, речь идет о мужчине и 16-летнем молодом человеке.

Ранее губернатор Белгородской области уточнил число пострадавших после обстрела Шебекино - одиннадцать человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелГибельБелгород
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