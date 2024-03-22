СМИ: ДПС перекрыла дороги рядом с «Крокус Сити Холлом»

Сообщается, что штурм здания начали бойцы СОБР. Есть данные о том, что внутри здания забаррикадировалась группа вооруженных террористов. Согласно источнику Lenta.ru, четверо из них могли скрыться без оружия вместе с толпой эвакуированных. При этом ни одежда, ни оружие террористов пока не обнаружены. Сейчас пожарные тушат здание при помощи вертолетов. Кроме того, в концертный зал в поисках оставшихся людей вошли спасатели.

Ранее очевидцы сообщили, что к «Крокус Сити Холлу» прибыли бойцы спецподразделений Росгвардии.

