СМИ: ДПС перекрыла дороги рядом с «Крокус Сити Холлом»

Сотрудники ДПС перекрыли дороги близ концертного зала «Крокус Сити Холл», где вечером 22 марта произошел теракт, ведется розыск четырех мужчин в камуфляже, предположительно скрывшихся с места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что штурм здания начали бойцы СОБР. Есть данные о том, что внутри здания забаррикадировалась группа вооруженных террористов. Согласно источнику Lenta.ru, четверо из них могли скрыться без оружия вместе с толпой эвакуированных. При этом ни одежда, ни оружие террористов пока не обнаружены. Сейчас пожарные тушат здание при помощи вертолетов. Кроме того, в концертный зал в поисках оставшихся людей вошли спасатели.

Ранее очевидцы сообщили, что к «Крокус Сити Холлу» прибыли бойцы спецподразделений Росгвардии.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыДПСПроисшествияПожарТеракт

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