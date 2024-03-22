СМИ: Стрельбу в «Крокус Сити Холле» устроили 5 человек
В группу вооруженных вооруженных людей, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» входило как минимум 5 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным издания, после начала пожара несколько террористов забаррикадировались внутри здания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба после инцидента в «Крокус Сити Холле». В Красногорск направлено более 50 бригад скорой помощи для оказания медпомощи всем нуждающимся. По предварительным данным на месте есть погибшие, передает "Радиоточка НСН".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru