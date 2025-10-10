СМИ: Дочь Цапка за «пьяное» ДТП лишили прав

Дочь лидера кущёвской ОПГ Цапка лишили прав почти на два года и оштрафовали на 45 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Дочь криминального авторитета Цапка «влетела» на Mercedes в дом

Это произошло за пьяное дорожно-транспортное происшествие, когда девушка въехала на Mercedes в частный дом под Таганрогом. 25-летняя Анастасия Цапок возместила ущерб хозяевам разрушенного дома — 2,5 млн, включая расходы на капитальный ремонт и компенсацию морального вреда.

Владелец дома, в который врезалась дочь Цапка, отказался от претензий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
