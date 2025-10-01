Дочь криминального авторитета Цапка «влетела» на Mercedes в дом
В селе Николаевка 25-летняя Анастасия Цапок, дочь осужденного за массовые убийства Сергея Цапка, за рулем Mercedes GT63 за 20 миллионов рублей на высокой скорости врезалась в жилой дом, сообщает издание «Абзац».
В результате две комнаты разрушены, хозяева в момент аварии отсутствовали. В момент ДТП в салоне находился молодой человек, который, согласно предварительным данным, представлялся сыном прокурора.
Цапок был осужден к пожизненному лишению свободы по делу о бандитских нападениях и убийствах в станице Кущевской Краснодарского края, позже он скончался.
Ранее ФСИН по Ростовской области опровергло сообщения о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев, который отбывает пожизненный срок, установил себе в СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
