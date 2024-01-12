СМИ: Директор ЧОП получил условный срок после стрельбы в школе Ижевска

Ранее, в сентябре 2022 года, 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. В результате погибло 18 человек, в том числе 11 детей. Еще 23 человека получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Против директора ЧОП возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Злобина несовершеннолетних детей и состояние его здоровья. Также мужчина сотрудничал со следствием.

Ранее Советский суд в Брянске отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур», обеспечивавшей безопасность в гимназии №5, в которой также произошла стрельба, передает «Радиоточка НСН».

