СМИ: Директор ЧОП получил условный срок после стрельбы в школе Ижевска
Октябрьский районный суд Ижевска приговорил директора частной охранной организации (ЧОП) «Щит» Алексея Злобина к трем годам условного срока, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Удмуртии.
Ранее, в сентябре 2022 года, 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. В результате погибло 18 человек, в том числе 11 детей. Еще 23 человека получили ранения. Стрелок покончил с собой.
Против директора ЧОП возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Злобина несовершеннолетних детей и состояние его здоровья. Также мужчина сотрудничал со следствием.
Ранее Советский суд в Брянске отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур», обеспечивавшей безопасность в гимназии №5, в которой также произошла стрельба, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru