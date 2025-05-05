Пострадавших при ударе в Йемене российских моряков доставили в Москву

Российские моряки с нефтяного танкера Seven Pearls, которые пострадали при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены в Москву. Об этом со ссылкой на судовладельца сообщает РИА Новости.

СМИ: При ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек

Отмечается, что одному из моряков в столице уже сделали операцию.

«Состояние моряков хорошее, угроз жизни нет», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и экспатриантов в сформированном в Йемене движением хуситами правительстве Джамаль Амир заявил, что были ранены российские моряки Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артём Ванин, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ЙеменМорякиРоссиянеКорабли

Горячие новости

Все новости

партнеры