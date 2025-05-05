Пострадавших при ударе в Йемене российских моряков доставили в Москву
5 мая 202515:56
Российские моряки с нефтяного танкера Seven Pearls, которые пострадали при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены в Москву. Об этом со ссылкой на судовладельца сообщает РИА Новости.
Отмечается, что одному из моряков в столице уже сделали операцию.
«Состояние моряков хорошее, угроз жизни нет», - говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел и экспатриантов в сформированном в Йемене движением хуситами правительстве Джамаль Амир заявил, что были ранены российские моряки Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артём Ванин, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru