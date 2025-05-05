Семнадцатилетняя девочка пострадала при перестрелке в Махачкале
5 мая 202515:55
Семнадцатилетняя девочка пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщили в Минздраве Дагестана.
По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе двое гражданских.
В Минздраве региона подтвердили гибель одного сотрудника ДПС, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Кроме того, были госпитализированы двое стрелков. Они тяжело ранены.
Ранее режим контртеррористической операции (КТО) объявлялся с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru