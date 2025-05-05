Семнадцатилетняя девочка пострадала при перестрелке в Махачкале

Семнадцатилетняя девочка пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщили в Минздраве Дагестана.

МВД: Двое из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы

По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе двое гражданских.

В Минздраве региона подтвердили гибель одного сотрудника ДПС, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, были госпитализированы двое стрелков. Они тяжело ранены.

Ранее режим контртеррористической операции (КТО) объявлялся с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
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