Уголовное дело завели после нападения боевиков на патруль ДПС в Махачкале
По факту нападения боевиков на патруль ДПС в Махачкале было возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудили по статьями: посягательство на жизнь правоохранителей, угон без цели хищения и незаконный оборот оружия.
Напомним, сотрудники МВД в Махачкале, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, напоминает RT.
По предварительным данным, в результате перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова пострадали семь человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru