Уголовное дело завели после нападения боевиков на патруль ДПС в Махачкале

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудили по статьями: посягательство на жизнь правоохранителей, угон без цели хищения и незаконный оборот оружия.

Напомним, сотрудники МВД в Махачкале, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, напоминает RT.

По предварительным данным, в результате перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова пострадали семь человек.

