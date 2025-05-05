Российский турпоток в Таиланд с начала года увеличился на 15%

Российский турпоток в Таиланд с начала года уже увеличился на 15%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С января по апрель эту страну посетили более 880 тысяч россиян, что является очередным рекордом.

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Только в апреле Таиланд принял 160 тысяч россиян, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Объемы турпотока в 2025 году позволяют России по-прежнему удерживать лидерство среди не-азиатских стран и пятое место в общем топе стран – ключевых поставщиков туристов в Таиланд.

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
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