Российский турпоток в Таиланд с начала года увеличился на 15%
Российский турпоток в Таиланд с начала года уже увеличился на 15%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С января по апрель эту страну посетили более 880 тысяч россиян, что является очередным рекордом.
Только в апреле Таиланд принял 160 тысяч россиян, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Объемы турпотока в 2025 году позволяют России по-прежнему удерживать лидерство среди не-азиатских стран и пятое место в общем топе стран – ключевых поставщиков туристов в Таиланд.
Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru