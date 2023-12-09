Суд отправил в СИЗО охранницу охранявшего гимназию в Брянске ЧОПа
Советский суд в Брянске арестовал сотрудницу частной охранной организации «Агентство Экскалибур», обеспечивавшей безопасность в гимназии №5, сообщает ТАСС.
По решению суда, женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее Советский суд в Брянске отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, которому вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Трагедия в брянской школе №5 произошла 7 декабря. Ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru