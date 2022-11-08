Число жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 18
Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в школе №88 Ижевска, скончалась в московской больнице, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
В сообщении говорится, что таким образом, общее число погибших при нападении достигло 18.
В ведомстве уточнили, что женщина спецбортом МЧС была доставлена в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии.
«Врачи боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось», — рассказали в министерстве.
Вооружённое нападение на школу в Ижевске произошло в 26 сентября, сообщают «Невские новости». Погибли 17 человек, несколько десятков были ранены. Нападавший покончил с собой.
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