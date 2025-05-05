МВД: Двое из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы
Стражи порядка ликвидировали двоих из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
«Информация по остальным уточняется», - говорится в сообщении.
Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, сообщает RT.
В результате перестрелки погибли трое полицейских. В Махачкале введен план «Перехват», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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