МВД: Двое из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы

Стражи порядка ликвидировали двоих из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

«Информация по остальным уточняется», - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, сообщает RT.

В результате перестрелки погибли трое полицейских. В Махачкале введен план «Перехват», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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