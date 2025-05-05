Звезды «Скорости» Киану Ривз и Сандра Буллок воссоединятся в новом триллере

Название и подробности сюжета нового фильма пока не раскрываются. Известно лишь, что сценарий к ленте пишет Ной Оппенхайм, который работал над такими проектами, как «Дивергент, глава 3: За стеной» и «Нулевой день»

Продюсерами выступят Ривз и Буллок, а также Марк Гордон, который работал над оскароносным «Спасти рядового Райана». По слолвам создателей, в новом фильме будет много захватывающих экшен-сцен.

Ранее Буллок и Ривз во время совместной беседы в подкасте 50 MPH заявили, что им «определённо нужно поработать вместе, как в старые добрые времена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

