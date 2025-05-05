Звезды «Скорости» Киану Ривз и Сандра Буллок воссоединятся в новом триллере
Сыгравшие в культовом боевике «Скорость» (1994) Киану Ривз и Сандра Буллок снова появятся в одном фильме. Как пишет Variety, это будет романтический триллер от Amazon MGM Studios.
Название и подробности сюжета нового фильма пока не раскрываются. Известно лишь, что сценарий к ленте пишет Ной Оппенхайм, который работал над такими проектами, как «Дивергент, глава 3: За стеной» и «Нулевой день»
Продюсерами выступят Ривз и Буллок, а также Марк Гордон, который работал над оскароносным «Спасти рядового Райана». По слолвам создателей, в новом фильме будет много захватывающих экшен-сцен.
Ранее Буллок и Ривз во время совместной беседы в подкасте 50 MPH заявили, что им «определённо нужно поработать вместе, как в старые добрые времена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru