СМИ: Сотрудники ФСО задержали гражданку США у резиденции Владимира Путина
Сотрудники федеральной службы охраны (ФСО) задержали американку в Ново-Огарево, где расположена резиденция президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что инцидент произошел еще две недели назад. 30-летняя гражданка США из Техаса Алекса Рэй не смогла объяснить, что она делала в этом районе, так как она не говорила по-русски. Ее передали полицейским для выяснения всех обстоятельств. Пока остается неясным, возбудили ли против нее дело или же просто отпустили.
Отмечается, что Алекса часто посещала Россию по туристической визе. С осени 2024 года она проживала в Красногорской гостинице, но покинула ее 31 декабря.
Ранее сообщалось, что США потребовали от России освобождения осужденного за наемничество американца, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru