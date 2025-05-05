СМИ: Сотрудники ФСО задержали гражданку США у резиденции Владимира Путина

Уточняется, что инцидент произошел еще две недели назад. 30-летняя гражданка США из Техаса Алекса Рэй не смогла объяснить, что она делала в этом районе, так как она не говорила по-русски. Ее передали полицейским для выяснения всех обстоятельств. Пока остается неясным, возбудили ли против нее дело или же просто отпустили.

Отмечается, что Алекса часто посещала Россию по туристической визе. С осени 2024 года она проживала в Красногорской гостинице, но покинула ее 31 декабря.

Ранее сообщалось, что США потребовали от России освобождения осужденного за наемничество американца, напоминает НСН.

