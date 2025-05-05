Военкор Коц заявил, что ВСУ не хватит сил на повторное вторжение в Курскую область

Коц подчеркнул, что у Украины нет уже таких сил, как в августе 2024 года, чтобы вторгнуться на территорию Курской области. По его словам, сейчас поступает информация, что ВСУ пытаются прорвать государственную границу в направлении населенного пункта Веселое, где осенью прошлого года они пытались зайти во фланг.

При этом Коц подчеркнул, что все попытки врага прорваться на территорию РФ заранее известны российской стороне, поэтому сразу же пресекаются.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть на территорию России в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

