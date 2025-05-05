Марочко: Российские войска начали продвижение сразу на нескольких направлениях в ЛНР
Вооруженные силы России начали продвижение сразу на нескольких направлениях в ЛНР. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска активизировались на торском, соледарском и часовоярском направлениях. Марочко отметил, что российская армия продвигается не только в Купянском районе, но и в целом на донецком направлении. «Линия боевого соприкосновения зашевелилась, фронт стал дышать полной грудью. Этот участок [краснолиманское направление] был довольно активен, но в основном шли позиционные бои», — добавил он.
Кроме того, заявил Марочко, только обустройство санитарной зоны в приграничных украинских районах поможет защитить от ударов ВСУ Белгородскую и Курскую области.
Ранее российские военные освободили село Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru