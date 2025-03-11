СМИ: Число жертв атаки дронов ВСУ в Подмосковье выросло до трех человек

Уточняется, что это 43-летний работник компании «Мираторг», который был ранен при падении обломков БпЛА на территорию предприятия.

«Общее число погибших достигло трёх человек», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что обломки украинского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью обнаружили в московском районе Капотня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

