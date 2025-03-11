СМИ: Число жертв атаки дронов ВСУ в Подмосковье выросло до трех человек

Умер ещё один пострадавший при массированной атаке дронов ВСУ в Московской области. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает 360.ru.

При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей

Уточняется, что это 43-летний работник компании «Мираторг», который был ранен при падении обломков БпЛА на территорию предприятия.

«Общее число погибших достигло трёх человек», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что обломки украинского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью обнаружили в московском районе Капотня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиПодмосковье

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