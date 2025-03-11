СМИ: Число жертв атаки дронов ВСУ в Подмосковье выросло до трех человек
11 марта 202513:35
Умер ещё один пострадавший при массированной атаке дронов ВСУ в Московской области. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает 360.ru.
Уточняется, что это 43-летний работник компании «Мираторг», который был ранен при падении обломков БпЛА на территорию предприятия.
«Общее число погибших достигло трёх человек», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС заявили, что обломки украинского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью обнаружили в московском районе Капотня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда
- Школьник напал с ножом на двух четвероклассников в Нижнем Новгороде
- Депутат Картаполов предложил ответить «Орешником» на массированную атаку дронами
- «Все идет по плану»: Песню «Гражданской обороны» отправили на Луну
- Мошенники выманили 14 млн рублей у двоих пенсионеров в Чите
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 солдат и две САУ «Paladin»
- Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
- Командир ВСУ получил 21 год за приказ атаковать Горловку
- Песков: США проинформируют Россию о переговорах с Украиной
- «Двукратный рост»: Россияне на майские праздники отправятся в Турцию, Египет и ОАЭ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru