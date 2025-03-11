При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей

Трое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Находимся на связи с министерством здравоохранения Московской области. Знаем о трех пострадавших детях, двоим из которых нет еще трех лет», - сообщила омбудсмен в Telegram-канале.

Детям оказали необходимую помощь, при этом малышам, пережившим сильнейший стресс, потребуется работа со специалистами-психологами.

Ранее в Минобороны заявили, что минувшей ночью над Подмосковьем сбили 91 беспилотник ВСУ. В результате один человек погиб, еще четырнадцать пострадали. Позже стало известно, что один из раненых скончался в больнице, пишет 360.ru.

