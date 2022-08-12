СМИ: четыре женщины погибли в ДТП с автомобилем миротворцев в Нагорном Карабахе
Четыре женщины погибли в результате ДТП, которое произошло 12 августа на дороге «Степанакерт - Аскеран», сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Отмечается, что погибжие женщины находились в автомобиле ВАЗ-2107, который столкнулся с внедорожником Haval H9 под управлением водителя миротворческого контингента.
Водитель отечественной легковушки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, а четыре его пассажира-женщины скончались на месте ДТП.
Ранее на въезде в Степанакерт легковой автомобиль столкнулся с «Уралом» российских миротворцев. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.
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