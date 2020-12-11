В Нагорном Карабахе машина миротворцев столкнулась с легковушкой
Легковой автомобиль столкнулся с «Уралом» российских миротворцев на въезде в Степанакерт. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что легковушка выехала на встречную полосу и допустила столкновение.
Никто из военных не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила в Facebook об аварии на 4 км трассы Степанакерт - Аскеан. В ведомстве отметили, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.
Азербайджанский политолог Натиг Джафарли в эфире НСН ранее объяснил значение парада с участием турецкого президента для его соотечественников.
«В Баку понимают, что Москва неоднозначно смотрит на усиление взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией. Но надо еще учитывать еще общественное мнение. Турция поставляла новейшее вооружение во время этой 44-дневной войны. И приглашение Эрдогана на парад стало логическим завершением такого сотрудничества. Политики в этом видят почему-то одну только угрозу. Это не так», - сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru