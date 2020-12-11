В Нагорном Карабахе машина миротворцев столкнулась с легковушкой

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила в Facebook об аварии на 4 км трассы Степанакерт - Аскеан. В ведомстве отметили, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Азербайджанский политолог Натиг Джафарли в эфире НСН ранее объяснил значение парада с участием турецкого президента для его соотечественников.

«В Баку понимают, что Москва неоднозначно смотрит на усиление взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией. Но надо еще учитывать еще общественное мнение. Турция поставляла новейшее вооружение во время этой 44-дневной войны. И приглашение Эрдогана на парад стало логическим завершением такого сотрудничества. Политики в этом видят почему-то одну только угрозу. Это не так», - сказал он.

