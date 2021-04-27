Российские миротворцы подорвались на противотанковой мине в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Унан Тадевосян заявил, что поиски останков военнослужащих в регионе временно приостановлены, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, это связано с инцидентом, который произошёл 25 апреля, когда на противотанковой мине подорвался грузовик, перевозивший российских миротворцев, двое из которых были ранены. Тадевосян добавил, что в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Согласно трёхстороннему соглашению, которое в ноябре подписали главы России, Азербайджана и Армении, в регион были введены российские миротворцы, сообщает RT.

